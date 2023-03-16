Власти Бурятии объяснили слова об отправке на учения вновь мобилизованных

В одном из районов Бурятии власти сообщили, что отправили на обучение перед участием в спецоперации «вновь мобилизованных». В правительстве республики заявили, что это добровольцы, второй волны мобилизации нет

Фото: Администрация МО «Хоринский район»

В Бурятии нет второй волны мобилизации, заявили в пресс-службе правительства республики агентству «РИА Новости» после появления на странице во «ВКонтакте» администрации Хоринского района республики сообщения об отправке «вновь мобилизованных» для обучения и дальнейшего участия в спецоперации на Украине.

«16 марта 2023 года отправились в длинный путь вновь мобилизованные жители Хоринского и Кижингинского районов. Сначала они доедут до военной части в г. Кяхта [в Бурятии], затем пройдут учения и после завершения учений — в зону СВО», — сказано в сообщении.

Для мобилизованных волонтеры из Хоринска закупили «берцы, теплые вещи, большие походные рюкзаки, горки», добавили в администрации района.

Внимание на эту публикацию обратил телеграм-канал Baza. В администрации ему заявили, что «мобилизация обычная, она не завершалась — всегда была, есть и будет, никто ее не отменял». «РИА Новости» власти заявили, что речь идет о добровольцах.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября прошлого года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что мобилизационное задание — набор 300 тыс. человек — выполнено, и теперь набирать на службу будут добровольцев и контрактников.

Мобилизация началась согласно указу Путина, а указа о ее завершении выпущено не было. В Кремле поясняли, что указ продолжает действовать в других положениях, в части выполнения задач военными. Власти неоднократно опровергали обсуждение второй волны мобилизации.

Последний раз с таким заявлением Кремль выступил на фоне сообщений о вручении повесток в военкоматы в российских регионах. По данным правозащитника Павла Чикова, такие мероприятия идут более чем в 40 регионах и городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В правительстве Воронежской области поясняли, что повестки вручают исключительно для уточнения данных о воинском учете, а не каких-то других целей.