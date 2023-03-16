Болтон предположил, что Байден боится «победы Украины»

По мнению экс-советника Трампа Болтона, США недостаточно эффективно поддерживают Украину, пытаясь не допустить эскалации. Но угрозы об этом со стороны России — это «блеф», уверен Болтон

Джон Болтон (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Американский президент Джо Байден хочет проигрыша России в конфликте с Украиной, но одновременно «боится» победы последней, считает Джон Болтон, экс-советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

Болтон обвинил Байдена в невозможности эффективного сдерживания Москвы. По его словам, угрозы эскалации со стороны России — это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот.

«Успешный шантаж Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели [конфликта] и выработать стратегию для их достижения. Господин Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина действительно «выиграет», — пишет он в колонке для The Wall Street Journal.

По мнению Болтона, сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в «военный тупик», который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается «неразбериха» в том, какое оружие ей поставлять. Экс-советник отметил, что на данный момент политика Белого дома заключается в не «слишком эффективной» поддержке самозащиты Киева.

«Эта формула затяжного, безрезультатного [конфликта] игнорирует риски как для Америки, так и для Украины», — заключил Болтон.

Болтон — представитель Республиканской партии — не в первый раз критикует Байдена-демократа. Тремя днями ранее экс-советник заявил, что политика действующего главы государства по национальной безопасности неэффективна. По его словам, США «ничего не делают, пока Китай, Россия, Иран, Северная Корея и другие страны движутся к тому, чтобы улучшить взаимоотношения» и создать Соединенным Штатам угрозы.

В 2024-м в США пройдут президентские выборы. Болтон не исключал, что может стать кандидатом, но чтобы не дать выдвинуться Трампу. Байден также допускал, что примет участие в гонке. Официально же из них троих об этом объявил только Трамп.