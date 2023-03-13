Экс-советник Трампа Болтон назвал политику Байдена небезопасной для США

Болтон: пока США сидят на месте и ничего не делают, Китай и Россия наращивают силы

Джон Болтон (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон назвал неэффективной политику действующего главы государства Джо Байдена по национальной безопасности. Об этом он сказал в эфире радиостанции WABC.

«Мы ничего не делаем, пока Китай, Россия, Иран, Северная Корея и другие страны движутся к тому, чтобы улучшить их взаимоотношения и создать нам угрозы. <...> Потому что они не думают, что США хватает решимости и твердости продолжать делать то, что необходимо делать, чтобы защитить мир от Ирана», — заявил Болтон.

Он выразил надежду, что президентские выборы 2024 года изменят ситуацию, поскольку США следует «взять себя в руки», иначе «всё станет только хуже».

Экс-советник добавил, что США совершили критическую ошибку, когда решили вывести войска из Афганистана, тем самым поставив под удар свои национальные интересы. Он призвал подойти к политике в области безопасности серьезнее, чтобы сохранить государство сильным и защищенным от внешних угроз.

В августе Болтон обвинял Байдена и его администрацию в нехватке решимости. По его мнению, отсутствие воли у действующего президента и нерешительность некоторых европейских стран сулят Украине мало хорошего, если военные действия на ее территории продолжатся.