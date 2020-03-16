В Евросоюзе предложили запретить «несущественные поездки»

Для борьбы с распространением коронавируса нужно ограничить «несущественные поездки» в Евросоюз, заявила Урсула фон дер Ляйен. Для перевозки товаров создадут «зеленые коридоры»

Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести временные ограничения на въезд, кроме неотложных, сроком на 30 дней. Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти меры будут вынесены на утверждение глав государств и правительств ЕС и могут вступить в силу уже с 18 марта.

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