Вирус из Китая , 16 мар, 18:42
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В Евросоюзе предложили запретить «несущественные поездки»
Для борьбы с распространением коронавируса нужно ограничить «несущественные поездки» в Евросоюз, заявила Урсула фон дер Ляйен. Для перевозки товаров создадут «зеленые коридоры»
Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести временные ограничения на въезд, кроме неотложных, сроком на 30 дней. Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эти меры будут вынесены на утверждение глав государств и правительств ЕС и могут вступить в силу уже с 18 марта.
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