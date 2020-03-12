ЕС осудил решение США о запрете на въезд в страну из-за коронавируса

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Евросоюз не одобряет одностороннее решение США о временном запрете на въезд в страну из Европы, которое было принято без консультаций. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Коронавирус — это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий», — говорится в заявлении. Кроме того, в сообщении отмечается, что страны Евросоюза предпринимают активные меры для борьбы с заболеванием.

США ввели запрет на въезд в страну из Европы накануне, 11 марта. Он вступит в силу в пятницу, 13 марта. По словам американского президента Дональда Трампа, Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели американские власти для предупреждения коронавируса.