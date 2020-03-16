FT узнала о плане властей ЕС запретить въезд из нешенгенских стран

О введении запрета на въезд может быть объявлено вечером 16 марта. Кроме государств Шенгенской зоны в нем могут принять участие и другие страны

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Власти Евросоюза планируют запретить въезд на территорию всех стран Шенгенской зоны из не входящих в нее стран, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой чиновников ЕС. По данным источников издания, о введении запрета может быть объявлено уже вечером 16 марта, а утром в понедельник обсуждалась в ходе телефонных разговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарлем Мишелем.

Собеседники FT утверждают, что речь идет о маштабном запрете поездок, не являющихся важными и жизненно необходимыми. В качестве исключения планируется разрешить въезд на территорию Шенгенской возврающихся из-за ее пределов граждан шенгенских стран и их резидентов, а также членов их семей и работников критически важных отраслей, таких как здравоохранение и транспорт.

В заключении нового соглашения могут принять участие не только 26 стран Шенгенской зоны, но и пять не входящих в нее стран ЕС — Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария. Примет ли участие в соглашении Великобритания пока не известно.

Источники FT пояснили, что план должен быть утвержден лидерами входящих в ЕС стран, многие из которые уже самостоятельно закрыли границы своих государств, а потому предложенные меры могут быть пересмотрены.