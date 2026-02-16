 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Рябков раскрыл указания для российской делегации в Женеве

Мирный план по Украине
Москва исходит из того, что договоренности по Украине должны иметь прочный характер и «устранять первопричины конфликта», сообщили в МИД. Встреча представителей России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве
Сергей Рябков
Российская делегация направится на трехсторонние переговоры в Женеву с конкретными указаниями действовать в рамках пониманий, достигнутых в Анкоридже на саммите президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Москва исходит из того, что договоренности по Украине должны иметь прочный характер и «устранять первопричины конфликта», добавил замглавы МИД. По его словам, большая угроза безопасности России исходит от Европы, которая «нацелена на конфронтацию».

Российские власти неоднократно говорили, что переговоры по Украине должны быть привержены так называемой «формуле Анкориджа». Это неофициальное название подхода к урегулированию, который обсуждался в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске. В Кремле заявляли, что не считают целесообразным раскрывать содержание «формулы Анкориджа». При этом, как утверждал Reuters со ссылкой на источник, формула подразумевается российский контроль над всей территорией Донбасса.

Москва называла отход ВСУ с Донбасса одним из условий достижения мира, Путин отмечал, что Россия добьется целей военной операции на Украине либо в ходе переговоров, либо вооруженным путем.

Третий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США пройдет в Женеве 17-18 февраля. Предыдущие два состоялись в Абу-Даби. В этот раз делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, который в прошлом году отправлялся на переговоры с представителями Киева в Стамбуле. Также в состав делегации России войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, сообщали в Кремле.

На переговорах будет и начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков; он был главой российской делегации на встречах в Абу-Даби. В Швейцарию также приедет спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Он «работает по отдельному треку» — по вопросам экономического взаимодействия, уточнил Песков.

Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Женева Сергей Рябков переговоры Швейцария США Россия
