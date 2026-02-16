 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

15 февраля произошла самая мощная и массированная атака на Брянскую область. Запуска такого количества беспилотников одновременно за сутки не было ни на один регион России, заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Накануне вечером он сообщил, что из-за удара было частично отключено тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти районах области. Их восстановили в течение трех часов, уточнил губернатор.

Вечером 15 февраля Богомаз сообщил о массированной атаке на Брянскую область, которая продлилась больше 12 часов. За это время военные сбили свыше 170 дронов самолетного типа. В тот же день при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи пострадал сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.

Беспилотную опасность на территории региона губернатор объявил 15 февраля в 8:30 мск. Она действовала около 20 часов.

Часть жителей Брянска остались без тепла и света после атак
Материал дополняется

