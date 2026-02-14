При атаке ВСУ погиб мирный житель в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Мужчина ехал на автомобиле по селу Азаровка Стародубского округа. Его машину атаковали дроны-камикадзе. В результате атаки он не выжил.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь его семье. На месте трагедии работают оперативные и экстренные службы.

Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при атаке ВСУ на автомобиль. Машина попала под удар возле села Марковск Погарского района. Она получила повреждения. Чиновнику удалось спастись.

В ночь на 14 февраля над Россией сбили 13 беспилотников. Большую часть из них перехватили над Брянской областью. По три беспилотника ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над территорией Курской области.