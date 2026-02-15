Минобороны: над пятью регионами, в том числе над Московским, сбили 49 дронов

Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов

Вечером силы ПВО уничтожили над пятью российскими регионами 49 беспилотников, сообщило Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 дроны перехватили над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них летел на Москву. Всего за сутки на подлете к столице сбили 19 беспилотников.

В нескольких российских аэропортах также действуют ограничения на прием выпуск самолетов — полеты приостановили в Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.