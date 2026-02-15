 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов

Минобороны: над пятью регионами, в том числе над Московским, сбили 49 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Вечером силы ПВО уничтожили над пятью российскими регионами 49 беспилотников, сообщило Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 дроны перехватили над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них летел на Москву. Всего за сутки на подлете к столице сбили 19 беспилотников.

На подлете к Москве сбили 19-й за сутки беспилотник
Политика

В нескольких российских аэропортах также действуют ограничения на прием выпуск самолетов — полеты приостановили в Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО Минобороны Московский регион
