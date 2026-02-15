Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов
Вечером силы ПВО уничтожили над пятью российскими регионами 49 беспилотников, сообщило Минобороны.
В период с 20:00 до 23:00 дроны перехватили над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.
Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, один из них летел на Москву. Всего за сутки на подлете к столице сбили 19 беспилотников.
В нескольких российских аэропортах также действуют ограничения на прием выпуск самолетов — полеты приостановили в Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»