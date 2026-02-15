Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергообъектов после обстрела
В результате массированного обстрела Белгорода и Белгородского округа энергообъекты получили серьезные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб выясняют масштаб повреждений.
Материал дополняется
