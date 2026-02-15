 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергообъектов после обстрела

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате массированного обстрела Белгорода и Белгородского округа энергообъекты получили серьезные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб выясняют масштаб повреждений.

Материал дополняется

