Над Брянской областью за время массированной атаки сбили более 170 БПЛА

Брянск (Фото: Maksim Gulyachik / Shutterstock)

Массированная атака на Брянскую область длится уже больше 12 часов, военные сбили свыше 170 дронов самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион», — сообщил Богомаз в 20:06 мск.

Губернатор региона на протяжении всего дня отчитывается об увеличении количества сбитых БПЛА.

Утром 15 февраля Богомаз предупредил об объявленной в регионе беспилотной опасности, а уже через полтора часа он сообщил, что с 7:00 мск военные уничтожили более 40 дронов. В 16:12 мск Богомаз сообщил о 120 уничтоженных БПЛА. В результате атак при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи пострадал сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.

Как сообщало Минобороны России, в период с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13:00 до 18:00 военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской областью и другими регионами.