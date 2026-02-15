Над Брянской областью за время массированной атаки сбили более 170 БПЛА
Массированная атака на Брянскую область длится уже больше 12 часов, военные сбили свыше 170 дронов самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион», — сообщил Богомаз в 20:06 мск.
Губернатор региона на протяжении всего дня отчитывается об увеличении количества сбитых БПЛА.
Утром 15 февраля Богомаз предупредил об объявленной в регионе беспилотной опасности, а уже через полтора часа он сообщил, что с 7:00 мск военные уничтожили более 40 дронов. В 16:12 мск Богомаз сообщил о 120 уничтоженных БПЛА. В результате атак при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи пострадал сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.
Как сообщало Минобороны России, в период с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13:00 до 18:00 военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской областью и другими регионами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»