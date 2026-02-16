Сможет ли Рубио помочь Орбану выиграть выборы и остаться премьером

Госсекретарь США Марко Рубио отправился после Мюнхенской конференции по безопасности в Будапешт. Венгрия готовится к парламентским выборам, которые могут положить конец многолетнему правлению Виктора Орбана

Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

16 февраля госсекретарь США Марко Рубио отправится из Словакии в Венгрию. Там он завершит свое европейское турне, приуроченное к 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Среди прочего у него запланированы отдельные встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном — одним из ключевых европейских союзников Дональда Трампа.

Предвыборная кампания в Венгрии вступает в активную фазу — выборы в парламент назначены на 12 апреля. Согласно последним опросам, партия Орбана ФИДЕС (венг. Fidesz, или «Венгерский гражданский союз») отстает от оппозиционной правоцентристской «Тисы» (венг. Tisza, или «Партия уважения и свободы») на 10 п.п.: последней социологи прочат 48% голосов, а ФИДЕС — 38%. Грядущие выборы могут положить конец эпохе Орбана, который правит республикой уже более 15 лет.

Виктор Орбан был главой кабинета министров в 1998–2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и сейчас находится на нем четвертый срок подряд. Победа ФИДЕС на грядущих выборах позволит ему стать главой правительства в шестой раз. Государственное собрание Венгрии (парламент) состоит из 199 депутатов и избирается по смешанной системе: 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу, 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода Д’Ондта. Проходной ценз составляет 5% для партий, 10% — для коалиций из двух партий, 15% — для объединений из трех и более. С 2014 года признанные национальные меньшинства могут получить мандат по специальным спискам при пониженной квоте (0,27% голосов) либо направить в парламент представителя без права голоса. В декабре 2024 года были изменены границы округов: в самом Будапеште их число сократили, а в окружающем город Пештском медье увеличили. Власти объяснили реформу демографическими изменениями, а оппозиция расценила как попытку перераспределения округов в пользу правящего альянса.

Какие цели преследует Рубио

В Будапеште Рубио встретится с ключевыми венгерскими политиками, заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт. Цель визита состоит в том, чтобы обсудить общие двусторонние и региональные интересы, «включая нашу приверженность мирным процессам для разрешения глобальных конфликтов и американо-венгерскому энергетическому партнерству». Позже сам Рубио пояснил, что планирует обсудить с венграми и словаками отказ от закупок российских энергоносителей: «Мы поговорим с ними о том, что необходимо сделать».

Примечательно, что по результатам визита в Вашингтон в ноябре 2025-го Орбану удалось добиться от Трампа «бессрочного» исключения из санкций в связи с поставками в Венгрию российских энергоносителей, осуществляемых по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба», а также снятия ограничения в отношении АЭС «Пакш». Тогда Венгрия обязалась закупить американский СПГ на $600 млн и заключила контракт с Westinghouse на поставки ядерного топлива для АЭС «Пакш» на $114 млн.

26 января совет Евросоюза утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027-го и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го. В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы (для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн; для компаний — не менее €40 млн). Венгрия и Словакия, продолжающие импортировать нефть и газ из России, выступили против этого решения. 2 февраля глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил, что страна подала в суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей. Словакий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна также намерена оспорить это решение в европейском суде.

Орбан считается не только ключевым европейским союзником Трампа, но и активным сторонником сплочения других разделяющих ценности MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») европейских поклонников американского лидера, среди которых премьер Польши Андрей Бабиш и польский президент Кароль Навроцкий. В сентябре 2025-го аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) представили доклад, в котором сделали вывод, что администрация Трампа работает над смещением идеологического центра европейской политики в сторону MAGA. Для этого республиканская администрация применяет в том числе тактику «партизанской войны» в Европе, используя рост популярности правых сил, которые часто являются союзниками Трампа.

В опубликованной в ноябре 2025-го Стратегии национальной безопасности США администрация Трампа намекнула на совместную работу с союзными европейскими партиями, чтобы предотвратить то, что она называет «уничтожением цивилизации» на континенте. «Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает основания для большого оптимизма. Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь Европе скорректировать свою нынешнюю траекторию», — говорится в документе.

Рубио в своей речи на последней Мюнхенской конференции по безопасности вновь предупредил о рисках «краха западной цивилизации», но все же назвал «неразрывной» связь между Европой и США. «Вместе мы восстановили разрушенный континент после двух страшных мировых войн. Когда мы вновь оказались разделенными железным занавесом, свободный Запад объединился с мужественными диссидентами, борющимися против тирании на Востоке, чтобы победить советский коммунизм. <…> И я нахожусь здесь сегодня, чтобы четко заявить о том, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и старыми друзьями», — добавил Рубио.

Как правило, европейские правые партии выступают с националистических позиций, а также критикуют миграционную политику ЕС и переход на зеленую энергетику. Это обуславливает их идеологическую близость MAGA. После начала военных действий на Украине некоторые представители правых в Европе стали выступать за возобновление диалога с Россией и осуждать военную помощь Киеву. Изменение внешней политики США при Трампе они восприняли намного позитивнее, чем увидевшие в этом угрозу для собственной безопасности традиционные политические силы ЕС.

В начале февраля Financial Times сообщила, что Госдепартамент США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA. Высокопоставленный представитель Госдепартамента Сара Роджерс ездила в Европу в конце прошлого года для переговоров с несколькими представителями этих организаций.

Какую роль играет США в предвыборной кампании в Венгрии

Трамп стал одним из первых международных лидеров, выразивших поддержку Орбану в преддверии парламентских выборов в республике. «Я был горд поддержать переизбрание Виктора в 2022 году и для меня честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и имеет мою полную и абсолютную поддержку», — написал президент США 5 февраля в своей соцсети Truth Social. Отдельно он подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с венгерским премьером.

Во время президентской кампании в США Орбан также стал первым европейским лидером, который публично выразил поддержку Трампу, пообещав отпраздновать его победу шампанским. С возвращением в Белый дом республиканца венгерский премьер, активно критиковавший курс ЕС в отношении украинского конфликта, связывал его скорейшее урегулирование.

В предвыборной кампании в Венгрии тема Украины стала одной из центральных. Некоторые журналисты называют эту кампанию прямо антиукраинской. 26 января Орбан обвинил Киев во вмешательстве в нее, а лидера «Тисы» Петера Мадьяра уличил в заключении пакта с Украиной с целью свержения его правительства и установления прозападной администрации. В одном из обращений в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России и запрещена) он указал на «оскорбительные и угрожающие заявления» украинских политиков в адрес Венгрии.

«Наши службы национальной безопасности оценили это последнее нападение со стороны Украины и установили, что произошедшее является частью скоординированной серии украинских мер по вмешательству в выборы в Венгрии», — заявил Орбан. Это последовало за давосской речью Владимира Зеленского, в которой он предложил «дать подзатыльник каждому Виктору, живущему на деньги Европы». Тогда же Орбан поручил министру иностранных дел Сийярто вызвать посла Украины. В ответ на обвинения во вмешательстве в украинский МИД был вызван посол Венгрии в Киеве Антал Хейзер.

Хотя оценки Орбана и Трампа в отношении Украины во многом сходятся, есть нюанс, который их разделяет. Будапешт на протяжении нескольких месяцев блокирует запуск следующего этапа евроинтеграции Украины. А в мирном плане из 28 пунктов, предложенном США, есть пункт о гарантированном вступлении Украины в ЕС к 2027 году. Еще прошлым летом Bloomberg утверждал, что Трамп пытался убедить Орбана изменить позицию. Учитывая, что венгерский премьер продолжает критиковать этот сценарий, не похоже, что его удалось переубедить, тем более что недавно Орбан назвал план Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето «объявлением войны Венгрии».

Примечательно, что Мадьяр также выступает против «ускоренного» вступления Украины в ЕС. Об этом говорится в предвыборной программе партии «Тиса». В ней также утверждается, что республика должна поэтапно сокращать закупки нефти и газа в России и полностью отказаться от них лишь к 2035 году, то есть через восемь лет после установленного ЕС дедлайна. Как отмечают журналисты Balkan Insight, это отражает стремление «Тисы» к балансу — партия позиционирует себя как менее радикальную, чем ФИДЕС, но не слишком близкую к брюссельской элите. Примечательно, что Мадьяр всячески избегает прямых заявлений по поводу будущего отношений Будапешта с Киевом в случае, если на апрельских выборах победит его партия.

Но главным для венгерских избирателей все же является состояние национальной экономики. До сих пор, согласно исследованию Policy Solutions, поддержка Орбана во многом объяснялась его решением о выплате 13-й пенсии и семейных субсидий. В то же время в конце 2022 года экономика Венгрии начала замедление, затем прошла через период стагнации и лишь недавно возобновила умеренный рост — за 2025 год ВВП страны вырос примерно на 0,4%. Прошедший в марте 2025-го государственный аудит выявил серьезные нарушения в фондах, связанных с центральным банком Венгрии, — не было учтено более $1 млрд. Кроме того, Венгрия по-прежнему считается одной из самых коррумпированных стран в ЕС.

В экономическом смысле Орбан рассчитывает и на помощь США. После ноябрьской встречи с Трампом он заявил, что Вашингтон согласился предоставить «финансовый щит», который прикрыл бы республику от внешних атак на форинт и от экономической нестабильности. Однако Трамп позже в интервью Politico сказал, что ничего не обещал, хотя и подтвердил, что венгерский премьер просил его о помощи. Сийярто после этого пояснил, что страны продолжат переговоры о «новом типе финансового сотрудничества».