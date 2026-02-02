Венгрия подала иск в суд ЕС из-за запрета импорта газа из России

Фото: Lars Penning / dpa / Global Look Press

Венгрия подала в суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из России в Евросоюз, потребовав отменить это решение, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Об этом говорится в заявлении дипведомства, передает MTI.

Будапешт предупреждал, что пойдет на такой шаг в случае принятия решения о запрете импорта российских нефти и газа. 26 января Совет ЕС принял решение о полном запрете на поставки из России в Евросоюз сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027-го и трубопроводного газа — с 30 сентября того же года. За нарушения запрета вводятся санкции для физических лиц и для компаний.

Венгрия и Словакия проголосовали против этого, Болгария воздержалась. Reuters писал, что инициатива была специально разработана таким образом, чтобы обойти вето Будапешта и Братиславы, — для ее одобрения требовалось простое большинство голосов, а не единогласная поддержка.

Сийярто заявил, что иск Венгрии основан на трех аргументах. Во-первых, Брюссель не имел права принимать такое решение, поскольку импорт энергоносителей мог быть запрещен только санкциями, а для этого требуется согласие всех членов ЕС. «Это шутка, что была принята мера, замаскированная под торговую политику», — сказал он.

Во-вторых, в договорах ЕС указано, что страны — члены блока могут самостоятельно выбирать источники энергии, продолжил Сийярто. В-третьих, по его словам, решение нарушает «принцип энергетической солидарности», который требует энергетической безопасности для всех государств ЕС. Венгерские власти намерены продолжить «основывать безопасность энергоснабжения Венгрии на дешевой российской нефти и природном газе» и сокращать расходы на коммунальные услуги, подчеркнул глава МИДа.

По оценке Сийярто, судебное разбирательство займет от полутора до двух лет. «Этот процесс необходимо довести до конца. Но для того чтобы мы смогли его довести до конца, нужно выиграть выборы, ведь очевидно, что на другой стороне стоят эксперты из международной энергетической сферы, которые и раньше лоббировали то, чтобы мы перестали покупать дешевые энергоносители из России и начали покупать их дороже — у западных компаний», — сказал он, предупредив о трехкратном увеличении расходов на коммунальные услуги в последнем случае.

Материал дополняется.