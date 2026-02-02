 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Венгрия подала иск в суд ЕС из-за запрета импорта газа из России

Сюжет
Война санкций
Фото: Lars Penning / dpa / Global Look Press
Фото: Lars Penning / dpa / Global Look Press

Венгрия подала в суд ЕС иск против запрета на поставки энергоносителей из России в Евросоюз, потребовав отменить это решение, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Об этом говорится в заявлении дипведомства, передает MTI.

Будапешт предупреждал, что пойдет на такой шаг в случае принятия решения о запрете импорта российских нефти и газа. 26 января Совет ЕС принял решение о полном запрете на поставки из России в Евросоюз сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027-го и трубопроводного газа — с 30 сентября того же года. За нарушения запрета вводятся санкции для физических лиц и для компаний.

Венгрия и Словакия проголосовали против этого, Болгария воздержалась. Reuters писал, что инициатива была специально разработана таким образом, чтобы обойти вето Будапешта и Братиславы, — для ее одобрения требовалось простое большинство голосов, а не единогласная поддержка.

Сийярто заявил, что иск Венгрии основан на трех аргументах. Во-первых, Брюссель не имел права принимать такое решение, поскольку импорт энергоносителей мог быть запрещен только санкциями, а для этого требуется согласие всех членов ЕС. «Это шутка, что была принята мера, замаскированная под торговую политику», — сказал он.

Во-вторых, в договорах ЕС указано, что страны — члены блока могут самостоятельно выбирать источники энергии, продолжил Сийярто. В-третьих, по его словам, решение нарушает «принцип энергетической солидарности», который требует энергетической безопасности для всех государств ЕС. Венгерские власти намерены продолжить «основывать безопасность энергоснабжения Венгрии на дешевой российской нефти и природном газе» и сокращать расходы на коммунальные услуги, подчеркнул глава МИДа.

По оценке Сийярто, судебное разбирательство займет от полутора до двух лет. «Этот процесс необходимо довести до конца. Но для того чтобы мы смогли его довести до конца, нужно выиграть выборы, ведь очевидно, что на другой стороне стоят эксперты из международной энергетической сферы, которые и раньше лоббировали то, чтобы мы перестали покупать дешевые энергоносители из России и начали покупать их дороже — у западных компаний», — сказал он, предупредив о трехкратном увеличении расходов на коммунальные услуги в последнем случае.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты Финансы, 17:01
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика Общество, 17:00
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году Экономика, 16:59
Tank 700 получил функцию голосового управления и сервисы «Яндекса» Авто, 16:57
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp Технологии и медиа, 16:52
Strategy в убытке по биткоину впервые с 2023 года. Какие потери Крипто, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске Общество, 16:42
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области Общество, 16:37
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева Политика, 16:35
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга Спорт, 16:34
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола Общество, 16:30
Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич Общество, 16:29
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана. При чем тут Елена Троянская Life, 16:28