Орбан заявил, что ЕС «фактически объявил войну» Венгрии

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал новый план Евросоюза по Украине фактическим объявлением войны Будапешту со стороны ЕС. По его словам, таким образом Брюссель игнорирует волю венгерского народа.

Politico сообщило, что план «обратного расширения» — по ускоренному принятию Украины в ЕС — активно прорабатывается в Брюсселе. О состоит из пяти шагов, предусматривающих вступление Украины в ЕС к 2027 году.

Орбан назвал издание «рупором брюссельской элиты», а обсуждаемый план — «военным».

«Новый план — открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости любыми средствами сместить венгерское правительство. Они хотят привести к власти партию «Тиса», потому что тогда не будет ни права вето, ни сопротивления, ни отказа от участия в их конфликте», — написал Орбан в соцсети Х.

Накануне Орбан обвинил Брюссель в желании создать «Соединенные Штаты Европы». Венгерский премьер последовательно выступает против вступления Украины в ЕС, он, в частности, предлагал Украине стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи присоединиться к ЕС.

Кроме того, по его мнению, интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине. В связи с этим Орбан неоднократно высказывался против военной помощи Украине и заявлял, что Венгрия не будет отправлять оружие Киеву, как и не допустит транзита.