 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Макрон сравнил Трампа с электрошоком и призвал ЕС «нарастить мышцы»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Возвращение Трампа в Белый дом — это момент для Европы, чтобы «ускориться и действовать», нарастить инвестиции в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение, заявил Макрон
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом и его первые заявления на посту главы государства сравнимы с действием электрошока, они должны побудить Европу взять на себя ответственность за собственную безопасность и за будущее Украины, сказал в интервью Financial Times французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Это электрошок. Нам нужны асимметричные потрясения, внешние потрясения» — сказал он. По мнению Макрона, действия Трампа следует расценивать как толчок, который подтолкнет ЕС к инвестированию в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение. Европейские страны должны «нарастить мышцы» и уделить больше внимания этим вопросам, уверен французский лидер: «Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать».

Европе следует избавиться от зависимости от американского оружия, в частности, зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot, заявил Макрон и призвал партнеров приобретать франко-итальянскую систему ПВО SAMP-T. «Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу», — сказал он.

Макрон призвал Трампа решать приоритетные проблемы, а не угрожать ЕС
Политика
Эмманюэль Макрон

FT отмечает, что Макрон более оптимистично отнесся к переговорам Трампа с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении военного конфликта Москвы и Киева, чем другие европейские лидеры. По его мнению, республиканец создал «окно возможностей» для урегулирования путем переговоров, где «каждый должен сыграть свою роль».

Роль США заключается в том, чтобы «возобновить этот диалог» и взять на себя инициативу, а Европы — обсуждать гарантии безопасности для Украины и, «в более широком смысле, безопасность всего региона». Макрон настаивает, что только президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны, и призывает не допустить «мира, который станет капитуляцией». «Единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли президент Путин готов согласиться на прекращение огня на этой основе. После этого украинцы должны будут вести переговоры с Россией», — сказал он.

Трамп требует от европейских союзников по НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. С ним согласен глава Пентагона Пит Хегсет, отметивший, что безопасность Европы также должна «быть императивом для европейских членов НАТО».

Европейские чиновники, опрошенные FT, ожидают, что республиканец потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев для контроля за соблюдением мирного соглашения. Собеседники издания опасаются, что при новом президенте ЕС будет трудно выстроить диалог с США. Источники Politico подтверждали, что отношения Евросоюза с новой администрацией США «настолько плохи, что их практически не существует».

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эмманюэль Макрон Франция Европа Дональд Трамп США Украина
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Politico узнало об ухудшении отношений между Маском и Макроном
Политика
Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь Киеву
Политика
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
В Москве замначальника таможни арестовали по обвинению в получении взяткиОбщество, 05:48
Макрон сравнил Трампа с электрошоком и призвал ЕС «нарастить мышцы»Политика, 05:38
Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протоколаСпорт, 05:16
Более 40% россиян отказались делить наследство поровну между детьмиОбщество, 05:00
В Чили горбатый кит попытался проглотить плававшего на лодке мужчинуОбщество, 04:45
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с ЗеленскимПолитика, 04:15
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и ПутинаПолитика, 04:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от РоссииПолитика, 03:37
Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на УкраинеПолитика, 03:33
Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» УкраинойПолитика, 03:01
Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь КиевуПолитика, 02:52
В Госдуме предложили ввести денежные выплаты за брак более 30 летОбщество, 02:31
Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си ЦзиньпиномПолитика, 02:01
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской АравииПолитика, 01:38