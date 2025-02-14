Макрон сравнил Трампа с электрошоком и призвал ЕС «нарастить мышцы»

Возвращение Трампа в Белый дом — это момент для Европы, чтобы «ускориться и действовать», нарастить инвестиции в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение, заявил Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом и его первые заявления на посту главы государства сравнимы с действием электрошока, они должны побудить Европу взять на себя ответственность за собственную безопасность и за будущее Украины, сказал в интервью Financial Times французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Это электрошок. Нам нужны асимметричные потрясения, внешние потрясения» — сказал он. По мнению Макрона, действия Трампа следует расценивать как толчок, который подтолкнет ЕС к инвестированию в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение. Европейские страны должны «нарастить мышцы» и уделить больше внимания этим вопросам, уверен французский лидер: «Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать».

Европе следует избавиться от зависимости от американского оружия, в частности, зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot, заявил Макрон и призвал партнеров приобретать франко-итальянскую систему ПВО SAMP-T. «Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу», — сказал он.

FT отмечает, что Макрон более оптимистично отнесся к переговорам Трампа с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении военного конфликта Москвы и Киева, чем другие европейские лидеры. По его мнению, республиканец создал «окно возможностей» для урегулирования путем переговоров, где «каждый должен сыграть свою роль».

Роль США заключается в том, чтобы «возобновить этот диалог» и взять на себя инициативу, а Европы — обсуждать гарантии безопасности для Украины и, «в более широком смысле, безопасность всего региона». Макрон настаивает, что только президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны, и призывает не допустить «мира, который станет капитуляцией». «Единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли президент Путин готов согласиться на прекращение огня на этой основе. После этого украинцы должны будут вести переговоры с Россией», — сказал он.

Трамп требует от европейских союзников по НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. С ним согласен глава Пентагона Пит Хегсет, отметивший, что безопасность Европы также должна «быть императивом для европейских членов НАТО».

Европейские чиновники, опрошенные FT, ожидают, что республиканец потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев для контроля за соблюдением мирного соглашения. Собеседники издания опасаются, что при новом президенте ЕС будет трудно выстроить диалог с США. Источники Politico подтверждали, что отношения Евросоюза с новой администрацией США «настолько плохи, что их практически не существует».