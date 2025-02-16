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Военная операция на Украине ,  
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Келлог заявил о желании США разорвать союз России с Ираном, Китаем и КНДР

Келлог: США намерены разорвать союз России с Ираном, Китаем и КНДР
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
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Подобных союзов не существовало еще несколько лет назад, и США намерены работать над их разрывом, заявил Келлог. Иран отвергал наличие военного союза с Россией, Москва заявляла то же о Китае, а помощь КНДР не подтверждала
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

США намерены «разорвать союз» России с Ираном, Китаем и КНДР, заявил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит CNN.

Подобных союзов не существовало еще несколько лет назад, отметил Келлог. «Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы разорвать союзы России», — пообещал он.

За счет разрушения таких союзов США надеются заставить российского президента Владимира Путина предпринять действия, которые ему «неудобны», добавил Келлог.

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Фото:John Moore / Getty Images

Иран и Россия в середине января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно договору, «если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права».

Документ также констатирует, что Москва и Тегеран «противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение международно-противоправным и недружественным деянием». Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не предполагает формирования военного союза, подчеркнул МИД Ирана.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин отмечали активное развитие двустороннего сотрудничества: китайский лидер счел отношения двух держав эталоном. Путин подчеркивал, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было». Сотрудничество с Китаем он называл одним из основных стабилизирующих факторов в мире. Создание военного союза двух стран президент России опровергал.

4 декабря в силу вступил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Стороны подписали его в июне, соглашение действует бессрочно. Документ предусматривает сотрудничество в обороне, экономике, науке и энергетике, а также взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

В МИД России отметили, что соглашение укрепит двусторонние отношения и стабильность в Азии, а также послужит предупреждением для стран, рассматривающих военные сценарии на Корейском полуострове.

Пхеньян подтверждал оказание России военной помощи в конфликте на Украине, не уточняя, в чем она состоит. Российская сторона деталей также не приводила. Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью» и отметил, что, «если есть снимки, значит, они что-то отражают».

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КНДР Китай Иран Союз США Кит Келлог
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Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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