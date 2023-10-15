Путин опроверг создание военного союза России и Китая

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters )

Россия и Китай не создают военный союз, заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

Ранее комиссия при конгрессе США опубликовала доклад на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последнее десятилетие. Его авторы призвали готовиться к войне, в том числе к ядерной, сразу на два фронта — с Россией и Китаем.

«Мы много раз говорили уже, что не объединяемся в какой-то военно-политический союз», — ответил Путин. «Они это делают, не мы», — подчеркнул президент и привел в пример созданный в 2021 году альянс Австралии, Великобритании и США — AUKUS. По словам президента, это США расширяют союзничество со странами Европы и настраивают их против Китая.

AUKUS был создан для «поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе». При его создании отмечалось, что объединение не направлено против третьих стран, однако устно лидеры заявили, что сталкиваются со многими вызовами, в том числе военной операцией России на Украине и растущей напористостью Китая.

«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу «хочешь мира — готовься к войне», но мы исходим из того, что хотим мира, а если они [США. — РБК] хотят воевать, то это уже другая война», — добавил президент.

Путин неоднократно отрицал создание военного союза с Китаем. В марте 2023 года он подчеркнул, что между странами есть военно-техническое взаимодействие, но «это все прозрачно, это не военный союз». Запад, наоборот, «строит новые оси», стремясь создать «глобальное НАТО», отметил он.

Российский президент также назвал российско-китайские отношения «краеугольным камнем» глобальной стабильности и «образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».