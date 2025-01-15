МИД Ирана отверг создание военного союза с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который будет подписан во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, не предусматривает формирования военного союза, заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, его слова приводит KhabarOnline.

«Это всеобъемлющее соглашение. Но оно не преследует цели создания военного альянса», — сказал он.

Пезешкиан посетит Таджикистан в среду, 15 января, а в пятницу он приедет в Россию.

Кремль сообщал, что договор будет подписан после переговоров Путина и Пезешкиана 17 января.

Посол Ирана Казем Джалали говорил, что соглашение содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Его подписание было отложено из-за гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Путин одобрил составленный МИДом проект документа в сентябре 2024 года.