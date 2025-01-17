Договор России и Ирана закрепил, что делать сторонам в случае агрессии
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, заключенный в Кремле президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, предполагает укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте Кремля.
«В случае если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права», — говорится в договоре.
Документом также предусматривается, что Москва и Тегеран вместе противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера. Их введение в договоре названо «международно-противоправным и недружественным деянием».
«Участники соглашения также предпринимают шаги по ограничению распространения информации, которая может быть использована такой третьей стороной для введения и эскалации таких мер», — говорится в документе.
Договор предполагает, что для укрепления нацбезопасности и противодействия угрозам «службы разведки и безопасности сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества».
Москва и Тегеран также развивают сотрудничество для создания независимой платежной инфраструктуры, двусторонних расчетов в нацвалютах и укрепления прямого межбанковского сотрудничества.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и Пезешкиан подписали 17 января. Он состоит из преамбулы и 47 статей.
О запланированном визите Пезешкиана в Москву посол Ирана Казем Джалали объявил 26 декабря 2024 года. В середине ноября того же года посол заявил, что договор о партнерстве уже готов, однако его подписание откладывалось из-за гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси.
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