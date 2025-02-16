NYT узнала о подготовке «грандиозной сделки» между США и Белоруссией
Между Вашингтоном и Минском планируется «грандиозная сделка», в рамках которой Белоруссия освободит «множество политических заключенных», а США ослабят санкции против страны, заявил на встрече западных дипломатов в Вильнюсе 13 февраля заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, сообщили источники The New York Times, присутствовавшие на мероприятии.
В Вильнюс Смит прибыл из Белоруссии, где 12 февраля встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Это стало первой за последние пять лет встречей белорусского президента с высокопоставленным чиновником Госдепа и может стать началом «значительного потепления» в отношениях двух стран, отмечает газета.
Смит встретился с Лукашенко, «незаметно проскользнув в Белоруссию», а затем вместе с освобожденными Минском американским гражданином и двумя белорусскими «политзаключенными» уехал в Вильнюс, пишет NYT. Выступая перед посольством США в Литве, дипломат приветствовал успешное завершение, как он выразился, «специальной операции», назвав освобождение заключенных «огромной победой и откликом на лозунг президента [США Дональда] Трампа «Мир через силу».
Возможную «грандиозную сделку» Смит назвал следующим шагом. В рамках нее США в обмен на освобождение «политзаключенных» ослабят санкции в отношении белорусских банком и экспорта калия.
США ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики летом 2021 года вслед за ЕС и Великобританией в связи с ситуацией вокруг президентских выборов в Белоруссии 2020 года. Тогда в стране вспыхнули протесты из-за объявления победителем Лукашенко. Впоследствии ряд оппозиционных политиков приговорили к разным срокам, часть из них во главе с оппонентом Лукашенко на выборах Светланой Тихановской уехали за границу.
Западные страны не признали итоги выборов. Санкции в отношении Белоруссии неоднократно расширялись.
Лукашенко называл введенные Западом ограничительные меры «бандитскими». При этом он говорил, что санкционный период — это «время возможностей».
В январе в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Лукашенко, получив, по данным ЦИК, 86,82% голосов. Это его седьмой президенетский срок.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки