NYT: между США и Белоруссией ожидается грандиозная сделка со смягчением санкций

NYT узнала о подготовке «грандиозной сделки» между США и Белоруссией

Заместитель помощника госсекретаря США Смит после встречи с Лукашенко заявил, что между странами возможна сделка, в рамках которой Минск освободит «множество политзаключенных», а Вашингтон ослабит санкции, пишет NYT

Между Вашингтоном и Минском планируется «грандиозная сделка», в рамках которой Белоруссия освободит «множество политических заключенных», а США ослабят санкции против страны, заявил на встрече западных дипломатов в Вильнюсе 13 февраля заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, сообщили источники The New York Times, присутствовавшие на мероприятии.

В Вильнюс Смит прибыл из Белоруссии, где 12 февраля встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Это стало первой за последние пять лет встречей белорусского президента с высокопоставленным чиновником Госдепа и может стать началом «значительного потепления» в отношениях двух стран, отмечает газета.

Смит встретился с Лукашенко, «незаметно проскользнув в Белоруссию», а затем вместе с освобожденными Минском американским гражданином и двумя белорусскими «политзаключенными» уехал в Вильнюс, пишет NYT. Выступая перед посольством США в Литве, дипломат приветствовал успешное завершение, как он выразился, «специальной операции», назвав освобождение заключенных «огромной победой и откликом на лозунг президента [США Дональда] Трампа «Мир через силу».

Возможную «грандиозную сделку» Смит назвал следующим шагом. В рамках нее США в обмен на освобождение «политзаключенных» ослабят санкции в отношении белорусских банком и экспорта калия.

США ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики летом 2021 года вслед за ЕС и Великобританией в связи с ситуацией вокруг президентских выборов в Белоруссии 2020 года. Тогда в стране вспыхнули протесты из-за объявления победителем Лукашенко. Впоследствии ряд оппозиционных политиков приговорили к разным срокам, часть из них во главе с оппонентом Лукашенко на выборах Светланой Тихановской уехали за границу.

Западные страны не признали итоги выборов. Санкции в отношении Белоруссии неоднократно расширялись.

Лукашенко называл введенные Западом ограничительные меры «бандитскими». При этом он говорил, что санкционный период — это «время возможностей».

В январе в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Лукашенко, получив, по данным ЦИК, 86,82% голосов. Это его седьмой президенетский срок.