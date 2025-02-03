ЦИК Белоруссии утвердила победу Лукашенко на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии утвердила итоги выборов президента республики, состоявшихся 26 января. Об этом сообщает агентство БелТА.
Президентом Белоруссии вновь избран действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он получил 86,82% голосов. Второе место в президентской гонке занял Сергей Сыранков, получивший 3,21% голосов, третье — Олег Гайдукевич с результатом 2,02%, четвертое — Анна Канопацкая (1,86%), пятое — Александр Хижняк (1,74%). Против всех кандидатов проголосовали 3,60% избирателей.
Всего в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек (85,69% примерно из 6,9 млн человек, имеющих право участвовать в голосовании), отметили в ведомстве.
Также в пресс-службе правительства страны агентству сообщили, что кабмин сложил свои полномочия перед вновь избранным президентом.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было.
В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Лукашенко. Многие из них были арестованы и осуждены.
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