Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в Белоруссии
По меньшей мере один американец, задержанный в Белоруссии, был освобожден в среду, 12 февраля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер, его слова приводит CBS News. Его имя он не раскрыл.
По его словам, в рамках сделки были освобождены еще несколько человек.
11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, который отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщили в Кремле, Фогеля отпустили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут домой. По данным ABC и The New York Post, речь идет о россиянине Александре Виннике, которого обвиняют в отмывании денег.
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