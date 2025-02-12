Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в Белоруссии

Адам Белер (Фото: Stefani Reynolds / CNP / AdMedia / Global Look Press)

По меньшей мере один американец, задержанный в Белоруссии, был освобожден в среду, 12 февраля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер, его слова приводит CBS News. Его имя он не раскрыл.

По его словам, в рамках сделки были освобождены еще несколько человек.

11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, который отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщили в Кремле, Фогеля отпустили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут домой. По данным ABC и The New York Post, речь идет о россиянине Александре Виннике, которого обвиняют в отмывании денег.

Материал дополняется