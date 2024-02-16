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Гибель военкора Татарского ,  
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Прокуратура назвала 27 лет Треповой «излишне мягкими» и подала в суд

Генпрокуратура обжаловала «излишне мягкий» 27-летний приговор Дарье Треповой
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Ведомство настаивает на наказании в виде 28 лет лишения свободы вместо назначенных 27 лет. Приговор, который вынес суд, Генпрокуратура сочла слишком мягким
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генпрокуратура обжаловала приговор Дарьи Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Прокуратура считает 27 лет лишения свободы в колонии общего режима, которые назначили 26-летней Треповой, «излишне мягким приговором». Ведомство настаивает на увеличении срока наказания на год. Такое наказание девушке обвинение запрашивало изначально.

Трепову осудили в конце января по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Она признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения.

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Дарья Трепова

Поводом для возбуждения дела против Треповой стал взрыв в кафе «Патриот-бар» в Петербурге в апреле 2023 года. В заведении проходила творческая встреча Татарского. Трепова принесла туда статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, пострадали 52 человека.

В последнем слове Трепова сказала, что у нее не было «ненависти» к Татарскому и «не желала ему смерти». Она также заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство. Адвокат девушки сообщил о намерении обжаловать решение суда.

Приговор Треповой — самый большой из когда-либо вынесенных женщинам в России. Согласно действующему законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. Срок наказания не должен превышать 25 лет, но по преступлениям террористической направленности суд может назначить до 30 лет.

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Теги
Яна Ломакина, Яна Баширова
Генпрокуратура Дарья Трепова приговор суд
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