Прокуратура назвала 27 лет Треповой «излишне мягкими» и подала в суд

Ведомство настаивает на наказании в виде 28 лет лишения свободы вместо назначенных 27 лет. Приговор, который вынес суд, Генпрокуратура сочла слишком мягким

Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генпрокуратура обжаловала приговор Дарьи Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Прокуратура считает 27 лет лишения свободы в колонии общего режима, которые назначили 26-летней Треповой, «излишне мягким приговором». Ведомство настаивает на увеличении срока наказания на год. Такое наказание девушке обвинение запрашивало изначально.

Трепову осудили в конце января по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Она признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения.

Поводом для возбуждения дела против Треповой стал взрыв в кафе «Патриот-бар» в Петербурге в апреле 2023 года. В заведении проходила творческая встреча Татарского. Трепова принесла туда статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, пострадали 52 человека.

В последнем слове Трепова сказала, что у нее не было «ненависти» к Татарскому и «не желала ему смерти». Она также заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство. Адвокат девушки сообщил о намерении обжаловать решение суда.