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Гибель военкора Татарского ,  
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Защита Треповой, получившей 27 лет за теракт, решила обжаловать приговор

Защита Дарьи Треповой, которой дали 27 лет за теракт, будет обжаловать приговор
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), которую суд признал виновной в теракте, назначив ей 27 лет лишения свободы, будет обжалован. Об этом сообщил РБК ее адвокат Даниил Берман.

Он также предположил, что это «самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия, хотя для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна» (цитата по «РИА Новости»).

25 января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Трепову к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте. В апреле 2023 года она принесла статуэтку, начиненную взрывчаткой, в кафе, где выступал военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, пострадали 52 человека.

Трепова заявила, что хотела бы выкинуть статуэтку для Татарского в Неву
Политика
Дарья Трепова

Прокурор запрашивал для девушки 28 лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Ей было предъявлено обвинение по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Признала вину она только по одной из них — в использовании поддельного водительского удостоверения.

В последнем слове Трепова сказала, что не имела «ненависти» к Татарскому и «не желала ему смерти». Она также заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство.

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Теги
Дарья Трепова Владлен Татарский приговор обжалование новости
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