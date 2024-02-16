FT сообщил о планах НАТО развернуть силы по всей Европе

Командный центр НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил НАТО по всей Европе, узнал FT. Новые оценки военного потенциала России уже привели к росту предупреждений со стороны западных чиновников, пишет издание

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Объединенное командование поддержки и содействия НАТО (JSEC), которое является командным центром альянса с 2018 года и располагается в городе Ульме на юге Германии, разрабатывает планы развертывания вооруженных сил НАТО по всей Европе и их усиления на случай конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников 16 февраля.

Этот процесс будет опираться на опыт, который западные военные получат от военных учений Steadfast Defender. Их основной этап начался 1 февраля и он продлится до 31 мая. Крупнейшие военные учения со времен холодной войны с участием более 90 тыс. военнослужащих имитируют масштабный конфликт на востоке НАТО.

По словам представителя британской военной разведки, которые приводит FT, «мы живем в действительно опасные времена [и] в момент, когда крупномасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории». Об этом собеседник издания заявил накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 16–18 февраля. Мероприятие проходит ежегодно, на нем собираются представители западных военных, служб безопасности и разведок, а также эксперты в оборонной отрасли.

Одним из подобных предупреждений стали слова министра обороны Дании Троэльса Поульсена 9 февраля о том, что конфликт России и НАТО может произойти в течение трех-пяти лет. Министр говорил, что угрозы самой стране не видит, но, по его мнению, НАТО может столкнуться с гибридными атаками. 15 февраля, по сообщению издания, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил: «Мы знаем, что противники всегда ищут новые способы ведения войны. Вот почему нам нужно быть настороже».

FT пишет, что «одной из причин тревоги западных чиновников является возрождение Россией своей промышленной оборонной машины за последний год, которое происходило со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной».

В то же время будущее НАТО сталкивается с неопределенностью из-за перспективы возвращения Дональда Трампа на пост президента США, полагают в издании, поскольку политик говорил, что, будучи главой государства, он требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства (расходы на оборону каждого участника должны составлять 2% от ВВП). В противном случае он пригрозил, что США не будут защищать страны альянса в случае возможного нападения России.

Издание со ссылкой на чиновников пишет, что другая причина предупреждений — это стремление подготовить общество к потенциальной опасности и обеспечить готовность гражданской инфраструктуры к возможным последствиям. Ранее стало известно, что расходы НАТО на оборону выросли до половины общемировых, а с 2014 года оборонные расходы стран НАТО (исключая США) выросли на 32%.

Ранее, в декабре 2023 года, президент Владимир Путин заявил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса, и поэтому предупреждение американского президента Джо Байдена об угрозе нападения России на НАТО в случае победы на Украине — «чушь полная».

В то же время некоторые члены НАТО относятся к сообщениям о планах России скептически. «Мы считаем, что он серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО», — привело издание слова неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны США.