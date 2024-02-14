НАТО потратило на оборону столько же, сколько пол всего мира
Расходы НАТО на оборону выросли до половины общемировых, сообщил Международный институт стратегических исследований (IISS). По подсчетам организации, суммарно оборонные бюджеты стран НАТО, России, Китая и Индии составляют 70% от мировых затрат, которые с февраля 2022 года выросли на 9%, до рекордных $2,2 трлн.
США и европейские страны сменили ближневосточные и азиатские в качестве ключевого фактора роста глобальных военных расходов, заявила Фенелла Макгерти, старший научный сотрудник по оборонной экономике IISS. По ее словам, приоритеты в распределении оборонных бюджетов также изменились: в 2014 году страны НАТО тратили в среднем 15% своего оборонного бюджета на закупки и разработки, но в 2023 году — уже более 30%. Польша, Венгрия и Финляндия потратили половину такого бюджета на оборудование. При этом оборонные расходы стран НАТО (исключая США) выросли на 32% с 2014 года.
IISS пояснял, что на рост оборонных бюджетов стран НАТО повлияло увеличение расходов европейских стран на фоне конфликта на Украине, а также добавление оборонного бюджета Финляндии, которая вступила в НАТО в апреле 2023 года. В институте сообщили, что на фоне текущих темпов расходования боеприпасов в конфликте на Украине страны Запада пытаются исправить недостатки в оборонном производстве, возникшие в результате многолетнего недостатка инвестиций.
Кроме данного кризиса в IISS отметили и другие конфликты, которые являются примером ухудшающейся обстановки в области безопасности, включая противостояние ХАМАС и Израиля, военные действия в Нагорно-Карабахском регионе, государственные перевороты в Нигере и Габоне, маневры Китая вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, инцидентов с газопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Три из четырех ниток двух «Северных потоков» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года.
В IISS также отметили, что впервые для подсчетов используют данные по беспилотным морским средствам (UMV).
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