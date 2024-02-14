НАТО потратило на оборону столько же, сколько пол всего мира

Оборонные расходы стран НАТО выросли до половины общемировых, которые, в свою очередь, составили рекордные $2,2 трлн, сообщил ISS. Оборонные расходы стран НАТО, исключая США, также выросли на 32% с 2014 года

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Расходы НАТО на оборону выросли до половины общемировых, сообщил Международный институт стратегических исследований (IISS). По подсчетам организации, суммарно оборонные бюджеты стран НАТО, России, Китая и Индии составляют 70% от мировых затрат, которые с февраля 2022 года выросли на 9%, до рекордных $2,2 трлн.

США и европейские страны сменили ближневосточные и азиатские в качестве ключевого фактора роста глобальных военных расходов, заявила Фенелла Макгерти, старший научный сотрудник по оборонной экономике IISS. По ее словам, приоритеты в распределении оборонных бюджетов также изменились: в 2014 году страны НАТО тратили в среднем 15% своего оборонного бюджета на закупки и разработки, но в 2023 году — уже более 30%. Польша, Венгрия и Финляндия потратили половину такого бюджета на оборудование. При этом оборонные расходы стран НАТО (исключая США) выросли на 32% с 2014 года.

IISS пояснял, что на рост оборонных бюджетов стран НАТО повлияло увеличение расходов европейских стран на фоне конфликта на Украине, а также добавление оборонного бюджета Финляндии, которая вступила в НАТО в апреле 2023 года. В институте сообщили, что на фоне текущих темпов расходования боеприпасов в конфликте на Украине страны Запада пытаются исправить недостатки в оборонном производстве, возникшие в результате многолетнего недостатка инвестиций.

Кроме данного кризиса в IISS отметили и другие конфликты, которые являются примером ухудшающейся обстановки в области безопасности, включая противостояние ХАМАС и Израиля, военные действия в Нагорно-Карабахском регионе, государственные перевороты в Нигере и Габоне, маневры Китая вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, инцидентов с газопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Три из четырех ниток двух «Северных потоков» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года.

В IISS также отметили, что впервые для подсчетов используют данные по беспилотным морским средствам (UMV).