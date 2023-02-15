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WP узнала о мнении разведки США о случайном появлении шара из Китая

WP: аналитики разведки США допускают случайное появление китайского аэростата
Американские военные и разведка наблюдали за китайским воздушным шаром с момента взлета, пишет Washington Post. Аналитики разведки допускают, что он случайно отклонился от курса и пролетал над военной базой США

Американская разведка и военные наблюдали за китайским воздушным шаром еще до его появления в небе над США, с момента его взлета с базы на острове Хайнань, заявила газета The Washington Post со ссылкой на нескольких чиновников, которые на условиях анонимности описали конфиденциальные разведданные.

Издание пишет, что аналитики разведки США допускают, что аэростат мог случайно попасть в воздушное пространство над военной базой в Монтане, столкнувшись с сильным ветром и отклонившись от маршрута. Тем не менее, по их мнению, шар был предназначен для наблюдения за военными объектами США в Тихом океане, а при его попадании в небо над Монтаной Пекин решил воспользоваться этой возможностью и собрать данные о ядерных объектах (там находится одна из баз США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами).

«Это была отдельная программа — часть более широкого набора программ, направленных на то, чтобы добиться большей ясности в отношении военных объектов в Соединенных Штатах и во множестве других стран», — заявил газете один высокопоставленный американский чиновник. По его мнению, шары предназначены для «усиления спутниковых систем».

О появлении летающего объекта в воздушном пространстве над США 2 февраля сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, добавив, что ведомство уже несколько дней отслеживает аэростат в небе Монтаны. Как заявил CBS News неназванный высокопоставленный военный чиновник, объект был нагружен наблюдательным оборудованием размером с два-три школьных автобуса.

В Вашингтоне сочли, что этот воздушный шар использовался Китаем для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно.

4 февраля аэростат сбили у побережья Северной Каролины. Китайский МИД обвинил США в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

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Позднее в воздушном пространстве Штатов, а также в соседней Канаде появлялись еще три летающих объекта, их сбили, однако пока не идентифицировали.

WP узнала о мнении разведки США о случайном появлении шара из Китая
WP узнала о мнении разведки США о случайном появлении шара из Китая

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
военная разведка Воздушный шар Китай США
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