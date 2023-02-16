Кирби исключил побуждение Киева к ударам по России

США не подталкивают Украину к ударам по территории России и не способствуют этому, заявил представитель Совета национальной безопасности в Белом доме

Джон Кирби (Фото: Lisa Ferdinando / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США не побуждают Украину наносить удары по России, заявил представитель Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби на мероприятии в Джорджтаунском университете.

«С точки зрения любых потенциальных операций в России мы не поощряем украинские силы к этому и не способствуем этому. Мы давали понять это как публично, так и в частных беседах», — сказал он.

При этом Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев, если он решит вернуть Крым, так как Вашингтон не признает полуостров частью России.

В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов, говоря о намерении США передать Киеву дальнобойные самонаводящиеся ракеты GLSDB, заявлял, что Вашингтон «де-факто науськивает» Украину атаковать российские регионы. «Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину», — говорил Антонов. Он считает поставки все более мощных вооружений на Украину «целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США».

О готовности Киева наносить удары по объектам на территории России неоднократно говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал об «ударах возмездия» в случае атак на российские объекты в Крыму. «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал он.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский не раз исключал нанесение ударов по российской территории, а министр обороны Алексей Резников, говоря о потребности Киева в западном дальнобойном оружии, выражал готовность дать гарантии, что оно не будет использовано для атак на Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц в начале февраля заявлял о достижении «консенсуса» с Зеленским об отказе от ударов по России из западных вооружений.