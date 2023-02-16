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В «Укрэнерго» словами «худшее позади» оценили энергосистему Украины

Глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий: худшее уже позади для энергосистемы Украины
Ракетные удары затронули более 40% энергетических объектов страны, сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Прямой ущерб энергосистеме он оценивает в «сотни миллионов долларов»
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Худшее для украинской энергосистемы из-за ракетных ударов России уже позади, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью Bloomberg.

По его словам, улучшение противовоздушной обороны позволяет энергетической системе страны быстрее восстанавливаться.

Российские удары затронули более 40% энергетических объектов Украины, напомнил Кудрицкий. Прямой ущерб энергосистеме составит «сотни миллионов долларов», а экономический ущерб — «миллиарды долларов», считает он.

Кудрицкий добавил, что «не следует расслабляться и полагать, что российская авиаударная кампания окончена».

Он выразил уверенность в том, что к следующей зиме у Украины появится достаточный запас автотрансформаторов — как отечественного производства, так и зарубежного.

Тем не менее, по его словам, «победа в энергетике еще не достигнута».

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С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину, власти украинских городов и областей неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении и других последствиях обстрелов. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, объяснял президент Владимир Путин. «Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — заявлял он.

В начале января Кудрицкий называл уровень повреждения энергетической инфраструктуры Украины беспрецедентным и не исключал, что теоретически стране может угрожать блэкаут. На полное восстановление энергетических объектов страны, по его словам, уйдут месяцы, если не годы. Крах энергосистемы Украины «в любую секунду» допускал и мэр Киева Виталий Кличко.

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Теги
Елена Чернышова
ракетный удар Украина энергосистема «Укрэнерго»
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