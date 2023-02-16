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Пентагон допустил увеличение военного бюджета из-за Украины

Милли: конфликт на Украине вынуждает пересмотреть военную теорию последних десятилетий
Пентагон
Пентагон (Фото: Ron Sachs / dpa / AdMedia / Global Look Press)

Соединенные Штаты будут вынуждены пересмотреть уровень своих военных расходов и также всю военную теорию последних лет из-за военных действий на Украине, сообщил генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, передает Financial Times.

По его словам, военные действия на Украине ознаменовали возвращение тактики сухопутных боевых действий XX века. Из-за этого американские военные стратеги пересматривают подходы, разработанные на основе опыта борьбы с терроризмом и иррегулярных боевых действий в Ираке и Афганистане.

Милли в интервью Financial Times назвал один из уроков спецоперации на Украине: «очень высокие темпы потребления обычных (не высокоточных. — РБК) боеприпасов», «Мы пересматриваем наши собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что мы все делали правильно», — сказал генерал. Пентагон определит «истинные потребности» вооруженных сил США, после чего их нужно будет заложить в оборонный бюджет.

«Боеприпасы очень дороги», — добавил он.

Материал дополняется.

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