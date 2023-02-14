WSJ узнала об идее США отправить на Украину перехваченное оружие Ирана

Речь идет о более чем 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, некотором количестве противотанковых ракет и более чем 7000 бесконтактных взрывателей, пишет газета

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Военные США рассматривают возможность отправки на Украину перехваченного иранского оружия и боеприпасов, предназначавшихся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене, пишет газета The Wall Street Journal

со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По словам американских должностных лиц, речь идет о более чем 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, некотором количестве противотанковых ракет и более чем 7000 бесконтактных взрывателей. Все это было захвачено

в последние месяцы у побережья Йемена — у контрабандистов, связанных, по мнению Соединенных Штатов, с Тегераном.

Как отмечает издание, администрация президента Джо Байдена должна найти юридические основания для передачи этого оружия и боеприпасов Киеву. В соответствии с оружейным эмбарго ООН, США и их союзники должны уничтожить, хранить или избавиться от захваченного вооружения. Администрация сейчас ищет лазейку.

Вашингтон и его союзники считают, что Иран многие годы снабжает оружием боевиков-хуситов в Йемене. Исламская Республика это отрицает.

В начале февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Киева на общую сумму более $2 млрд. Украинские военные получат в том числе самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. С начала военных действий Соединенные Штаты оказали Украине помощь уже более чем на $29 млрд, а с 2014 года — на $32 млрд. В Кремле, говоря о планах Вашингтона отправить Киеву GLSDB, напомнили о словах президента Владимира Путина о том, что Москве «есть чем ответить».