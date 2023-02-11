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Администрация Байдена запросит рекордный бюджет на оборону на 2024 год

Politico: администрация Байдена запросит рекордный бюджет на оборону на 2024 год

Администрация президента США Джо Байдена собирается запросить у конгресса самый большой оборонный бюджет в истории на 2024 год, пишет издание Politico со ссылкой на замглавы Пентагона по финансам Майкла Маккорда.

В администрации «очень близки» к тому, чтобы определиться с объемом средств на оборону, проект бюджета на следующий год, как ожидается, будет обнародован 9 марта. «Я ожидаю, что он [оборонный бюджет] будет больше, чем конгресс предоставил в прошлом году», — сказал Маккорд, не раскрыв подробностей. Средства будут направлены на пополнение запасов вооружений и поддержу Украины.

В декабре в США на оборону было выделено $858 млрд — на $45 млрд больше, чем запрашивал Байден.

В 2022 году оборонный бюджет страны составил $770 млрд, в 2021 году — $740,5 млрд, в 2020-м — $740 млрд, в 2019 году — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй мировой войны — от 30 до 41% ежегодно.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова
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