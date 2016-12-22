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В Белом доме пообещали последствия для России за вирус NotPetya
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В Белом доме пообещали последствия для России за вирус NotPetya
Атаки хакеров, 16 фев, 16:17
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В Белом доме пообещали последствия для России за вирус NotPetya
Москва должна ответить за атаку вирусом-шифровальщиком, произошедшем в прошлом году, полагают в Вашингтоне. В Кремле уже называли попытки возложить ответственность на Москву продолжением «русофобской кампании»
Фото: Nacho Doce / Reuters

Власти США намерены заставить Россию отвечать за агрессию в киберпространстве, рассказал американскому телеканалу CNBC помощник президента США по вопросам кибербезопасности Роб Джойс. Телеканал указывает, что чиновник говорил о кибератаке с использованием вируса NotPetya.

«Мы собираемся поработать на международной арене, чтобы были последствия. Россия должна понять, что она должна вести себя ответственно на международной арене», — сказал он.

«Мы видели неизбирательную атаку со стороны России на Украину в условиях продолжающихся боевых действий в той стране. То, что они использовали — это кибероружие, запущенное втемную, ударившее по целому ряду компаний, частных лиц и нанесшее урон нашим экономикам», — сказал Джойс, назвав это неприемлемым.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что ответственность за кибератаку несет Россия. Она назвала распространение вируса «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, что демонстрирует крайне четко, что Россия вовлечена в продолжающийся конфликт».

Реакция со стороны администрации Трампа последовала за публикациями The Washington Post, которая, ссылаясь на секретные документы, сообщила позицию ЦРУ по источнику кибератаки. В разведуправлении, говорилось в статье, заключили, что за NotPetya стоят сотрудники главного управления российского Генштаба.

С обвинениями в адрес Москвы 15 февраля выступили и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Отвечая на них, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти такие обвинения категорически отвергают и рассматривают их как часть бездоказательной «русофобской кампании».

Атака произошла 27 июня прошлого года. От вируса-вымогателя, шифровавшего данные на пораженных компьютерах и требовавшего выкуп, пострадали многие предприятия и ведомства на Украине, включая «Укрпочту» и Министерство инфраструктуры. Но объектами атаки стали и российские компании, в частности «Роснефть».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Администрация президента США , вирус-вымогатель , NotPetya
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