Политика⁠,
Зеленский заявил, что получил черновики по итогам переговоров с США

Зеленский: Украина и США подготовили черновики документов о завершении конфликта
Владимир Зеленский,&nbsp;Рустем Умеров&nbsp;и&nbsp;Андрей Гнатов
Владимир Зеленский, Рустем Умеров и Андрей Гнатов (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Делегации Украины и США во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по «рамке для окончания» конфликта, сообщил глава государства Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Ранее Зеленский встретился с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым — они представляли Украину на минувших переговорах с США.

«Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны», — написал Зеленский.

На прошедших выходных, 20–21 декабря, очередной раунд переговоров о мирном урегулировании стартовал в США со встречи украинской и американской делегаций. Тогда же спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с прилетевшим в Майами представителем президента России Кириллом Дмитриевым.

По итогам встреч Уиткофф отметил, что Россия «полностью привержена достижению мира на Украине», а Дмитриев назвал переговоры в Майями конструктивными. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовых 20 пунктах «неидеального» мирного плана. В Кремле допустили, что большинство предложений, внесенных после встреч с украинцами и европейцами, могут «нам не подойти».

