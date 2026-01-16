Медведев назвал число заключивших контракт в 2025 году

Медведев: более 422 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2025 году

По словам зампреда Совбеза, контракт на прохождение военной службы с Минобороны заключили более 422 тысяч человек. Поставленная главой государства задача выполнена, добавил он

Video

Контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах России в 2025 году заключили 422 704 человека. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Задача, которая была поставлена Верховным главнокомандующим, она выполнена. Контракт на прохождение военной службы заключили 422 704 человека. Это окончательные данные, которыми мы располагаем» , — заявил Медведев в ходе совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Трансляция опубликована в его канале в Max.

Еще 32 тысячи человек заключили контракт на прохождение военной службы на добровольных началах, добавил зампред Совбеза.

В августе 2025 года министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что в текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту. Президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря говорил, что в войска за год вступили «406 или 410 тысяч» контрактников. Глава государства также обращал внимание на большое число желающих служить в недавно созданных Войсках беспилотных систем.

В 2024 году контракт с Минобороны подписали порядка 450 тысяч человек, еще 40 тысяч вступили в добровольные формирования, сообщал Медведев.