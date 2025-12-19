 Перейти к основному контенту
Путин призвал поддерживать военных, заключивших контракт до спецоперации

Военная операция на Украине
Прямая линия Путина
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Президент Владимир Путин назвал неожиданной ситуацию, при которой военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны до начала военной операции на Украине в феврале 2022 года, не получают финансовой поддержки. Президент призвал устранить этот пробел. Об этом глава государства заявил на встрече с волонтерами и сотрудниками call-центра программы «Итоги года».

«То есть люди заключили контракты с вооруженными силами до начала СВО, потом попали на СВО, и на них не распространяются меры поддержки. <...> Для меня это полная неожиданность, ерунда какая-то, это просто очередной пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимание», — сказал он волонтерам, которые подготовили для главы государства список людей с такими проблемами (цитата по «РИА Новости»).

Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке
Политика
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Выступая на прямой линии, президент сказал, что в 2025 году к российской армии в качестве контрактиков присоединились свыше 400 тыс. человек. Кроме того, Путин заявил, что у ветеранов спецоперации есть большой потенциал для трудоустройства в гражданской жизни после увольнения из армии.

В октябре Верховный суд обязал списывать кредитные задолженности семьям погибших в зоне военной спецоперации военных вне зависимости от того, когда их призвали на службу. Суд отменил прецедентное решение суда первой инстанции, которым ранее постановили, что правило о полном списании кредитных обязательств семей погибших военнослужащих не применяется к договорам, заключенным до февраля 2022 года.

