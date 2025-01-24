Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году
В 2024 году около 450 тыс. человек подписали контракт с Минобороны России, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии.
«Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал он.
По его словам, ежедневно в среднем заключали контракт более 1 тыс. человек. «План работы на 2025 год определен. Наша задача — сохранить эти набранные темпы», — заключил Медведев.
оценивал число набранных контрактников более чем в 427 тыс. По его словам, ежедневно в среднем поступали на контрактную службу более 1,2 тыс. человек. Он призывал уделять особое внимание к их обеспечению и говорил о необходимости внедрения «новых способов действий и приемов», показавших высокую эффективность в ходе военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин сообщал, что по итогам 2023 года были набраны по контракту 486 тыс. военных. Согласно материалам Минобороны «Армия в цифрах — 2023», к концу 2023-го контрактную службу проходили свыше 640 тыс. человек.
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