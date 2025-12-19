Путин: в российские войска в 2025 году поступили более 400 тыс. контрактников

Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников

Фото: news_kremlin / Telegram

В уходящем 2025 году к российской армии в качестве контрактников присоединились свыше 400 тыс. человек. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Свыше 400 тысяч человек. 406 или 410 тысяч», — сказал он, говоря о числе привлеченных на военную службу по контракту.

Президент также обратил внимание на число желающих служить в недавно созданном виде Войск беспилотных систем.

«Оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявить конкурс и что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, берут академку (академический отпуск. — РБК), чтобы подписать контракт и пойти на фронт. И прежде всего, конечно, речь идёт об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — рассказал Путин.

По словам президента, операторы беспилотников, даже находясь в отпуске, продолжают участвовать в боевых действиях: это позволяют новые технологии.

