 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

The Economist назвал три варианта защиты Гренландии от США

В Европе ищут варианты для снижения напряжения вокруг острова и рассматривают меры сдерживания США. В ЕС также надеются, что Трамп просто охладеет к Гренландии и переключится на что-то еще
Фото: Ian Schofield / Shutterstock
Фото: Ian Schofield / Shutterstock

У Европы есть три варианта защиты Гренландии на фоне угроз со стороны США: разрядка напряжения, сдерживание или попытка отвлечь президента Дональда Трампа на что-то другое, считает The Economist. По информации издания, политики спешно ищут возможную стратегию действий.

Приоритет для ЕС — попытаться снизить обеспокоенность американского лидера, который заявил, что если Штаты не установят контроль над Гренландией, то это сделают Россия или Китай. Европейские политики хотят продемонстрировать, что опасения Трампа можно устранить. В частности, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что опасения Штатов обсудят «в рабочей группе высокого уровня» 18 января.

Макрон созвал заседание Минобороны на фоне отправки военных в Гренландию
Политика
Эмманюэль Макрон

Опрошенные The Economist эксперты отметили, что опасения Трампа о безопасности острова выглядят преувеличенными. Ранее Bloomberg сообщил, что Германия предложит создать совместную миссию НАТО «Арктический страж» для защиты Арктики, включающую Гренландию. Серьезных оснований для тревоги нет, считает специалист по Арктике из Института Фритьофа Нансена в Осло Андреас Остхаген. Доказательств, что воды вокруг Гренландии «кишат российскими и китайскими кораблями», крайне мало. Ранее дипломаты уже заявляли, что утверждения Трампа ложны.

В качестве мер сдерживания Европа может приостановить отдельные элементы недавно согласованного торгового соглашения ЕС и США, а также усилить регуляторное давление на американские технологические компании. Более радикальные идеи подразумевают закрытие военных баз США в Европе или массовую распродажу европейских активов в казначейских облигациях США.

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро усомнился, что ЕС сможет собрать большинство голосов для принятия подобных мер, большинство из которых — скорее возмездие, чем сдерживание. Более разумным, по его мнению, было бы рассмотреть возможность разместить европейские войска в Гренландии и проводить их ротацию. Другой вариант — санкции против американских компаний, которые будут заниматься разработкой гренландских ресурсов без одобрения местных властей.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Третий вариант сводится к надежде, что Трамп просто отвлечется от Гренландии и переключится на что-то еще. The Economist отметил, что силовой захват острова поддерживают лишь 4% американцев. Более того, у президента США есть более важные заботы: предстоящие промежуточные выборы в ноябре 2026 года и ситуация в Иране.

«Возможно, когда эйфория от венесуэльской операции сойдет на нет, он найдет себе другую цель. Его жесткая риторика может быть всего лишь переговорным приемом, призванным вынудить датчан пойти на уступки по вопросам безопасности или добычи ресурсов. По крайней мере, на это надеется Европа», — резюмировал The Economist.

Ночью 15 января стало известно, что на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию свои войска на остров решили отправить шесть европейских стран, среди которых Франция, Германия, Швеция и Норвегия. Глава датского МИДа Расмуссен заявлял, что его страна также увеличила вклад в обороноспособность региона, выделив дополнительное финансирование.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Европа Гренландия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии
Политика
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками
Политика
В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Почему власти Миннесоты обвинили администрацию Трампа в оккупации штата Политика, 21:07
Дегтярев объяснил приход бизнесменов в руководство спортивных федераций
РАДИО
 Спорт, 21:04
NYT узнала о просьбе Израиля к Трампу пока не бить по Ирану Политика, 21:01
Запасы нефти в Венесуэле: место в мире и перспективы добычи База знаний, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Американский инвестфонд потребовал с России $225 млрд по имперским долгамПодписка на РБК, 21:00
В SberCIB рассказали, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 20:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Франция усилит свой контингент в Гренландии Политика, 20:40
Олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с американской лигой Спорт, 20:31
Дегтярев заявил, что сторонники изоляции спорта в России «потеряли вес»
РАДИО
 Спорт, 20:27
В Альфа-банке описали рисковый сценарий с возможным повышением ставки ЦБ
РАДИО
 Инвестиции, 20:21
До 12 выросло число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми Общество, 20:20
Минфин спрогнозировал недобор ₽232 млрд нефтегазовых доходов в январе Экономика, 20:17
Прокуратура запросит для освобождения Тимошенко залог более $1 млн Политика, 20:09