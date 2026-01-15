The Economist назвал три варианта защиты Гренландии от США

В Европе ищут варианты для снижения напряжения вокруг острова и рассматривают меры сдерживания США. В ЕС также надеются, что Трамп просто охладеет к Гренландии и переключится на что-то еще

Фото: Ian Schofield / Shutterstock

У Европы есть три варианта защиты Гренландии на фоне угроз со стороны США: разрядка напряжения, сдерживание или попытка отвлечь президента Дональда Трампа на что-то другое, считает The Economist. По информации издания, политики спешно ищут возможную стратегию действий.

Приоритет для ЕС — попытаться снизить обеспокоенность американского лидера, который заявил, что если Штаты не установят контроль над Гренландией, то это сделают Россия или Китай. Европейские политики хотят продемонстрировать, что опасения Трампа можно устранить. В частности, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что опасения Штатов обсудят «в рабочей группе высокого уровня» 18 января.

Опрошенные The Economist эксперты отметили, что опасения Трампа о безопасности острова выглядят преувеличенными. Ранее Bloomberg сообщил, что Германия предложит создать совместную миссию НАТО «Арктический страж» для защиты Арктики, включающую Гренландию. Серьезных оснований для тревоги нет, считает специалист по Арктике из Института Фритьофа Нансена в Осло Андреас Остхаген. Доказательств, что воды вокруг Гренландии «кишат российскими и китайскими кораблями», крайне мало. Ранее дипломаты уже заявляли, что утверждения Трампа ложны.

В качестве мер сдерживания Европа может приостановить отдельные элементы недавно согласованного торгового соглашения ЕС и США, а также усилить регуляторное давление на американские технологические компании. Более радикальные идеи подразумевают закрытие военных баз США в Европе или массовую распродажу европейских активов в казначейских облигациях США.

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро усомнился, что ЕС сможет собрать большинство голосов для принятия подобных мер, большинство из которых — скорее возмездие, чем сдерживание. Более разумным, по его мнению, было бы рассмотреть возможность разместить европейские войска в Гренландии и проводить их ротацию. Другой вариант — санкции против американских компаний, которые будут заниматься разработкой гренландских ресурсов без одобрения местных властей.

Третий вариант сводится к надежде, что Трамп просто отвлечется от Гренландии и переключится на что-то еще. The Economist отметил, что силовой захват острова поддерживают лишь 4% американцев. Более того, у президента США есть более важные заботы: предстоящие промежуточные выборы в ноябре 2026 года и ситуация в Иране.

«Возможно, когда эйфория от венесуэльской операции сойдет на нет, он найдет себе другую цель. Его жесткая риторика может быть всего лишь переговорным приемом, призванным вынудить датчан пойти на уступки по вопросам безопасности или добычи ресурсов. По крайней мере, на это надеется Европа», — резюмировал The Economist.

Ночью 15 января стало известно, что на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию свои войска на остров решили отправить шесть европейских стран, среди которых Франция, Германия, Швеция и Норвегия. Глава датского МИДа Расмуссен заявлял, что его страна также увеличила вклад в обороноспособность региона, выделив дополнительное финансирование.