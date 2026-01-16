 Перейти к основному контенту
0

Франция предупредила США о «переходе границ» из-за Гренландии

Глава Минфина Франции предупредил Бессента, что захват Гренландии поставит под угрозу экономические отношения ЕС и США. Лескюр при этом подчеркнул необходимость координации с Вашингтоном в ряде вопросов
Ролан Лескюр
Ролан Лескюр (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал Financial Times, что предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента о том, что любые шаги США по захвату Гренландии равносильны «переходу границы», что поставит под угрозу экономические отношения Европы и США.

«Гренландия является суверенной частью суверенной страны, которая является частью ЕС. С этим не следует связываться», — подчеркнул Лескюр в интервью FT.

Он добавил, что несмотря на разногласия с нынешней администрацией США по многим вопросам, Европе по-прежнему необходимо работать с Вашингтоном над «общими приоритетами», такими как инициатива G7 по снижению зависимости от Китая в области редкоземельных металлов.

«Когда мы расходимся во мнениях, всегда лучше оставаться вовлеченными, и это то, что мы делаем. Диалог должен продолжаться до тех пор, пока не будут преодолены границы, которые нельзя пересекать», — сказал Лескюр, отметив, что США и Франция были близкими союзниками на протяжении 250 лет.

Глава французского Минфина называет планы США в отношении Гренландии последним примером того, насколько сложно стало иметь дело с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом из-за «парадоксального» поведения: от союзника Европы до противника.

На вопрос о том, должен ли ЕС ввести экономические санкции в ответ на потенциальное вторжение США в Гренландию, Лескюр предпочел не отвечать прямо: «Очевидно, если бы это произошло, мы бы наверняка оказались в совершенно новом мире, и нам пришлось бы адаптироваться соответствующим образом».

FT отмечает, что, согласно данным ЕС, на сегодняшний день торговые отношения Евросоюза с США крупнейшие в мире: общий объем двусторонней торговли товарами и услугами в 2024 году превысил €1,6 трлн. Штаты являются крупнейшим экспортным рынком ЕС.

The Guardian назвала автора идеи покупки США Гренландии
Политика
Рональд&nbsp;Лаудер

Гренландия — бывшая датская колония, а ныне автономная территория в составе Королевства Дания. Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п. Вопрос возможной независимости Гренландии формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.

Трамп неоднократно говорил о необходимости контроля США над Гренландией, допуская в том числе военное вторжение. По его утверждению, Дания плохо защищает остров на фоне угроз со стороны Китая и России. В НАТО опровергали эти заявления.

На этом фоне ряд европейских стран отправили своих военных в Гренландию для усиления обороны. Подобное решение приняла в том числе Франция. Первая группа военных уже направилась на остров, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в ближайшие дни усилить группировку «наземными, воздушными и морскими средствами».

Полина Мартынова
Франция Гренландия США Скотт Бессент
