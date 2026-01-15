 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии

Рейкьявик начал переоценивать отношения с ЕС не только из-за стремления Трампа взять под контроль Гренландию, но и из-за сомнений в надежности США как партнера в сфере безопасности и введенных Штатами пошлин, пишет издание
Виды&nbsp;Рейкьявика
Виды Рейкьявика (Фото: Palmi Gudmundsson / Shutterstock)

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости взять под контроль Гренландию «вызывают шок» далеко за пределами острова, а давление теперь распространяется и на соседнюю Исландию, что подталкивает ее к членству в Европейском союзе, пишет Euractiv.

Вопрос вступления в ЕС в Рейкьявике все чаще обсуждается не из экономических соображений, а как вопрос долгосрочной обороны и геополитической ориентации, отмечает издание. «Гренландская проблема заставляет исландцев переосмыслить свои международные отношения и в значительной степени подпитывает дебаты о вступлении в ЕС», — говорит Эйрикур Бергманн, профессор политологии в исландском университете Бифрост.

Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Тема более тесного сотрудничества с Евросоюзом неоднократно поднималась в прошлые годы, а дебаты в Исландии по этому вопросу касались в первую очередь рыболовства, суверенитета и денежно-кредитной политики. Впервые Рейкьявик обсуждает свои отношения с ЕС в контексте безопасности, указывает эксперт. «Все аргументы, которые США приводят в качестве доводов в пользу приобретения Гренландии, применимы и к Исландии», — отмечает Бергманн.

Растущий интерес Исландии к ЕС обусловлен не только желанием Трампа получить контроль над Гренландией. Рейкьявик начал переоценивать надежность Вашингтона как партнера в сфере безопасности из-за недостаточной приверженности нынешней американской администрации международным соглашениям и 15-процентных пошлин, введенных Белым домом в отношении исландских товаров.

«Нападение США на жизненно важные интересы Исландии коренным образом меняет ситуацию. Давно было ясно, что полноправное членство Исландии в Европейском союзе было бы разумным шагом, но теперь этого практически невозможно избежать, если мы намерены защищать свои интересы в долгосрочной перспективе», — считает бывший премьер-министр Исландии Торстейн Пальссон.

Исландия, у которой нет собственной армии, является членом НАТО, Европейской экономической зоны и участницей Шенгенского соглашения. Рейкьявик в 2009 году подавал заявку на вступление в ЕС, велись переговоры, но они осложнялись в том числе вопросами, касаемыми рыболовства — одного из важнейшего сектора исландской экономики. В итоге заявка была отозвана в 2015-м, когда к власти в Исландии пришли евроскептики.

NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию
Политика
Виды Гренландии

Весной парламент Исландии должен будет рассмотреть резолюцию о референдуме по поводу вступления в ЕС и если документ будет одобрен, голосование пройдет в течение девяти месяцев, отмечает Euractiv. Опросы общественного мнения, проведенные в 2025 году, указывают на большинство в поддержку членства в ЕС. Так, согласно исследованию Prósent, 45% — за, 35% — против, опрос Gallup показал аналогичные результаты. В случае, если на референдуме исландцы поддержат вступление в ЕС, то членство в союзе может стать реальностью уже через несколько лет, пишет издание.

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов
Исландия Гренландия Дональд Трамп вступление в ЕС США Референдум
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
