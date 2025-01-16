В НАТО назвали «старой наклейкой» термин «холодная война»
Термин «холодная война» не применим к нынешнему противостоянию, это «старая наклейка», заявил уходящий глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи военного комитета блока.
«Холодная война — это старый стикер, который мы пытаемся наклеить на новую работу, которую НАТО надо сделать. Эта работа заключается в том, что мы должны увеличить военные расходы, чтобы получить военные возможности для противодействия новому противнику — России, которая не является ни Советским Союзом, ни Варшавским блоком», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Бауэра, блоку, возможно, будут нужны аналогичные расходы, но пойдут они уже на другие нужды.
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