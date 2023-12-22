Министр обороны Финляндии заявил о начале новой холодной войны

Антти Хяккянен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Между Западом и Россией назревает новая холодная война. Об этом заявил газете Politico министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Так он прокомментировал развитие украинского конфликта и «заморозку» на поле боя.

«Многие западные страны считали, что это краткосрочная проблема. Но сейчас я думаю, что в США и в странах НАТО почти все понимают, что это мы наблюдаем финал периода, длившегося 30 лет. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну», — заявил он.

По его словам, у России есть возможность продолжать участвовать в конфликте на Украине годами. На этом фоне многие переоценивают Запад и Украину, говоря, что они побеждают.

В конце ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал, что во время холодной войны будущее не вызывало «таких серьезных опасений», как сейчас. Тогда стороны контактировали по вопросам контроля над вооружениями, а достигнутые соглашения «внушали спокойствие».

В сентябре стало известно, что в 2024 году НАТО проведет крупнейшие с момента окончания холодной войны учения Steadfast Defender. В них будут задействованы более 40 тыс. военных из стран — членов Североатлантического альянса. Тренировочные мероприятия пройдут на территории Германии, Польши и трех прибалтийских стран.