Путин заявил об уверенности в победе в борьбе с НАТО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире, Россия готова продолжить вооруженную борьбу, руководство страны уверено в победе. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Трансляция идет на Rutube-канале Кремля.

«Когда навтовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами», — сказал Путин.

По его словам, НАТО сейчас воюет с Россией «руками украинских солдат».

Ранее в октябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, в отличие от блока, и говорить о том, что Россия хочет напасть на военный альянс, нелогично.

Так он прокомментировал слова главы немецкой СВР Бруно Каля о том, что Россия будет способна атаковать НАТО уже в 2030 году.

Вместе с тем Песков отметил, что Россия обеспечивает свою собственную безопасность и продолжит делать все необходимое для этого.