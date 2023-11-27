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Политика ,  
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Лавров объяснил разницу между современностью и временами холодной войны

Лавров: ситуация в мире сейчас отличается от времен холодной войны
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В годы холодной войны соперничество между мировыми державами было более сдержанным по сравнению с нынешней ситуацией в мире, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», сообщает ТАСС.

«Во время холодной войны были сдержки и противовесы, <...> был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках», — передает агентство его слова.

Лавров отметил, что во время противостояния в XX веке ни в США, ни в СССР, ни в странах социалистического лагеря будущее не вызывало «таких серьезных опасений». «Сейчас такие страхи сплошь и рядом проявляются в выступления многих политиков правительственных организаций — это иная ситуация», — добавил глава МИДа.

В годы холодной войны между сторонами шел «достаточно быстро развивающийся» диалог по контролю над вооружениями и достигнутые по нему соглашения «внушали спокойствие», подчеркнул Лавров.

Ким Чен Ын заявил о «второй холодной войне» из-за действий США
Политика
Ким Чен Ын

Ранее российский МИД после июльского саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что организация окончательно вернулась к «схемам холодной войны». Запад не готов смириться с формированием многополярного мира и стремится разделить мир на «демократии и автократии», отметили тогда в ведомстве.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал США «самым опасным военным государством» и отметил, что действия страны и ее союзников ведут к началу «второй холодной войны» во всем мире.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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