Рубио заявил о неизбежности уступок в переговорах с Киевом о НАТО
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Украине во вступлении в НАТО, заявил, что дипломатические уступки потребуются от всех сторон. Об этом Рубио заявил на слушаниях в сенате.
«[Для достижения сделки о мире] Российской Федерации, а также украинцам и Соединенным Штатам придется пойти на уступки», — сказал Рубио.
«Санкции и освобождение от санкций также станут частью разговора», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что членство в НАТО является единственной гарантией безопасности Украины. Он также отметил, что цель вступления страны в Североатлантический альянс закреплена в Конституции страны и абсолютное большинство украинцев ее поддерживают.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говорил о вступлении Украины в НАТО как о недопустимом сценарии, поскольку признание границ Украины основывалось на условии нейтралитета страны по отношению к России.
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