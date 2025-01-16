WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срока

Байден заявил, что мог бы победить Трампа на выборах, чем огорчил вице-президента, вступившего вместо него в гонку. Отношения Байдена и Харрис с годами стали более теплыми, но после выборов проявились признаки отдаления, пишет WSJ

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис огорчена недавними словами президента Джо Байдена о том, что он имел шанс победить республиканца Дональда Трампа на выборах. Об этом Харрис рассказала близким соратникам и членам семьи, пишет The Wall Street Journal.

Байден сделал такое заявление в интервью 8 января, когда журналист спросил, мог ли он одержать победу на президентских выборах, если бы остался в гонке, на что президент ответил: «Самонадеянно так говорить, но я думаю, да». Спустя несколько дней он снова высказался на ту же тему: «Я думаю, я бы победил Трампа, мог бы победить Трампа, и я думаю, что Камала могла бы победить Трампа». По данным WSJ, Байден не считает свою позицию критикой Харрис.

Приближенные к Харрис рассказали изданию, что комментарии Байдена демонстрируют «одностороннюю лояльность» между ними. Издание напоминает, что Харрис не дистанцировалась и не критиковала Байдена на протяжении всего его срока и не стала этого делать, даже когда стала кандидатом в президенты. Она открыто поддержала Байдена после его неуверенного выступления на дебатах, а также после публикации отчета спецпрокурора, усилилившую опасения насчет когнитивных способностей главы государства.

Рабочие отношения Байдена и Харрис с годами стали более теплыми, но после выборов проявились признаки отдаления, заметило издание: на похоронах экс-президента Джимми Картера в январе Харрис и ее супруг немного общалась с четой Байденов, сидящих рядом, «оба смотрели вперед с каменными лицами».

По данным газеты, вице-президент не исключает своего участия в выборах губернатора Калифорнии в 2026 году, а также еще одной президентской кампании в 2028-м. Об этом также писало Politico. По мнению уходящего американского лидера, Харрис способна вновь баллотироваться в президенты США в 2028 году, но решение остается за ней.

Камала Харрис стала кандидатом в президенты на выборах 2024 года меньше чем за сто дней до дня голосования, после снятия с гонки Байдена. Она уступила Трампу, который получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. У Харрис — 226 голосов. 6 января конгресс объявил республиканца победителем. Он вступит в должность 20 января и станет 45-м и 47-м президентом США.

Байден в своем прощальном обращении заявил, что обеспечил избранному президенту мирную передачу власти.