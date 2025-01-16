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Выборы президента США ,  
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WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срока

WSJ: Харрис огорчена словами Байдена о его способности победить Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Байден заявил, что мог бы победить Трампа на выборах, чем огорчил вице-президента, вступившего вместо него в гонку. Отношения Байдена и Харрис с годами стали более теплыми, но после выборов проявились признаки отдаления, пишет WSJ
Камала Харрис и Джо Байден
Камала Харрис и Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис огорчена недавними словами президента Джо Байдена о том, что он имел шанс победить республиканца Дональда Трампа на выборах. Об этом Харрис рассказала близким соратникам и членам семьи, пишет The Wall Street Journal.

Байден сделал такое заявление в интервью 8 января, когда журналист спросил, мог ли он одержать победу на президентских выборах, если бы остался в гонке, на что президент ответил: «Самонадеянно так говорить, но я думаю, да». Спустя несколько дней он снова высказался на ту же тему: «Я думаю, я бы победил Трампа, мог бы победить Трампа, и я думаю, что Камала могла бы победить Трампа». По данным WSJ, Байден не считает свою позицию критикой Харрис.

Приближенные к Харрис рассказали изданию, что комментарии Байдена демонстрируют «одностороннюю лояльность» между ними. Издание напоминает, что Харрис не дистанцировалась и не критиковала Байдена на протяжении всего его срока и не стала этого делать, даже когда стала кандидатом в президенты. Она открыто поддержала Байдена после его неуверенного выступления на дебатах, а также после публикации отчета спецпрокурора, усилилившую опасения насчет когнитивных способностей главы государства.

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Политика
Джо Байден

Рабочие отношения Байдена и Харрис с годами стали более теплыми, но после выборов проявились признаки отдаления, заметило издание: на похоронах экс-президента Джимми Картера в январе Харрис и ее супруг немного общалась с четой Байденов, сидящих рядом, «оба смотрели вперед с каменными лицами».

По данным газеты, вице-президент не исключает своего участия в выборах губернатора Калифорнии в 2026 году, а также еще одной президентской кампании в 2028-м. Об этом также писало Politico. По мнению уходящего американского лидера, Харрис способна вновь баллотироваться в президенты США в 2028 году, но решение остается за ней.

Камала Харрис стала кандидатом в президенты на выборах 2024 года меньше чем за сто дней до дня голосования, после снятия с гонки Байдена. Она уступила Трампу, который получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. У Харрис — 226 голосов. 6 января конгресс объявил республиканца победителем. Он вступит в должность 20 января и станет 45-м и 47-м президентом США.

Байден в своем прощальном обращении заявил, что обеспечил избранному президенту мирную передачу власти.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
Джо Байден Камала Харрис США Дональд Трамп
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

политик, вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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