Конгресс США объявил Трампа победителем 60-х выборов президента

Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре, теперь итоги выборов утверждены конгрессом. Он вступит в должность 20 января и станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгресс США (состоит из палаты представителей и сената) официально объявил Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января он станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов, передает Reuters.

Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 млн голосов. Победу Трампа на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, как действующий вице-президент она является главой сената.

«Сегодня конгресс подтверждает нашу великую победу на выборах — великий момент в истории MAGA! (предвыборный лозунг Трампа: «Сделаем Америку снова великой». — РБК)» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Как отмечает Reuters, республиканцы также получили большинство в сенате и имеют небольшое большинство в палате представителей, что обеспечит Трампу партийную поддержку, необходимую для реализации его запланированной программы по сокращению налогов и пресечению нелегальной миграции.

На выборах в 2020 году Трампу не удалось добиться переизбрания на второй срок — его обошел Джо Байден. Республиканец до сих пор утверждает, что те выборы у него «украли». Единственный предшественник Трампа, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах, — демократ Гровер Кливленд. Не сумев переизбираться на второй срок в 1888 году, Кливленд вновь баллотировался в 1892 году и одержал победу.

В день инаугурации Трамп также станет самым возрастным политиком, когда-либо вступавшим в должность президента США. 14 июня политику исполнилось 78 лет, и 20 января 2025 года он будет на пять месяцев старше, чем Джо Байден, когда тот занял должность главы государства четырьмя годами ранее. А к завершению второго президентского срока в начале 2029 года Трампу будет уже 82 года — больше, чем Байдену сейчас.