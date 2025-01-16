Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в США
Власть в США концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей», это опасная тенденция, заявил президент Джо Байден в своем прощальном обращении к стране, трансляция шла на YouTube.
«Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая огромным богатством, властью и влиянием, которая буквально угрожает всей нашей демократии», — сказал Байден.
Президент выразил обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и «краха свободной прессы».
Следующим президентом США станет Дональд Трамп, инаугурация состоится в понедельник, 20 января. Его состояние к концу прошлого года достигло $7 млрд.
Одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который долгое время остается богатейшим человеком мира с состоянием $450 млрд.
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